D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.;

in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dalla A1: Castelnuovo di Porto;

in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.: uscire allo svincolo 8 del G.R.A. SS4 Salaria, direzione Rieti.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.