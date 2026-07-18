D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI
Roma, 18 luglio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Roma/G.R.A.: percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A (Grande Raccordo Anulare);
in entrata verso la A1 e in uscita per chi proviene dalla A1: Castelnuovo di Porto, sulla stessa D18 Diramazione Roma nord;
in uscita da Roma/G.R.A.: svincolo 8 “SS4 Salaria” del G.R.A.