D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-CASTELNUOVO DI PORTO VERSO LA A1
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-CASTELNUOVO DI PORTO VERSO LA A1
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla Diramazione Roma nord (D18), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 Salaria verso Rieti/Monterotondo e la bretella “Salaria sud” seguendo le indicazioni per A1 e rientrare sulla D18 Diramazione Roma nord a Castelnuovo di Porto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.