D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-ALLACCIAMENTO G.R.A. VERSO ROMA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, immettersi sulla SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A. In ulteriore alternativa, uscire a Castelnuovo di Porto, percorrere la SP15a via Tiberina verso Roma, seguire le indicazioni per “Roma Centro” e percorrere la SS3 Flaminia fino al G.R.A. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di martedì 9 e fino alla riapertura della stessa.