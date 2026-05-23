D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-ALLACCIAMENTO G.R.A. VERSO ROMA
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-ALLACCIAMENTO G.R.A. VERSO ROMA
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), verso Roma.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Settebagni verso Roma/G.R.A.; inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.
In ulteriore alternativa, uscire a Castelnuovo di Porto, percorrere la SP15a via Tiberina verso Roma, seguire le indicazioni per “Roma Centro” e percorrere la SS3 Flaminia, fino al G.R.A.