D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIANO ROMANO-CASTELNUOVO DI PORTO VERSO ROMA
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIANO ROMANO-CASTELNUOVO DI PORTO VERSO ROMA
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Feronia ovest”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che verrà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di martedì 1, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, percorrere la Strada Provinciale Variante Tiberina verso Roma, la SP15a Tiberina in direzione Capena/Roma e rientrare sulla D18 Diramazione Roma nord alla stazione di Castelnuovo di Porto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.