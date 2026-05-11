D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 11 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Salaria est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, uscire allo svincolo 8 “Salaria” del G.R.A., percorrere la SS4 Salaria verso Rieti ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord attraverso lo svincolo di Settebagni.