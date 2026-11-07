D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA QUESTA NOTTE L’ENTRATA DI FIANO ROMANO VERSO ROMA
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA QUESTA NOTTE L’ENTRATA DI FIANO ROMANO VERSO ROMA
Roma, 7 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione di Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di questa sera, sabato 7, alle 5:00 di domenica 8 novembre, sarà chiusa l’entrata di Fiano Romano, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Castelnuovo di Porto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.