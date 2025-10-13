D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FIANO ROMANO
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FIANO ROMANO
Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Fiano Romano, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500.
Si precisa che sarà chiuso il ramo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria via Variante Tiberina.
In alternativa si potrà accedere alla stazione percorrendo il ramo esterno di entrata dalla SS4 Dir.