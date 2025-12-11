D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO SETTEBAGNI
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 8 del G.R.A. SS4 Salaria, in direzione Rieti.