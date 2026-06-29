D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO SETTEBAGNI
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 giovedì 2 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in uscita per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A., uscire allo svincolo 8 “SS4 Salaria” in direzione Rieti.