D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO SETTEBAGNI
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione di un portale a messaggio variabile, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto.