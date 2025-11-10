D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CASTELNUOVO DI PORTO
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 4:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Settebagni e percorrere la SP15a in direzione Fiano Romano/A1 Milano-Napoli.