D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO FIRENZE
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud e raggiungere la A1 in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.