D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “SS4 Passo Corese”, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud ed entrare in A1 in direzione Napoli;
percorrere il Ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire a Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.