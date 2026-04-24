D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud ed entrare in A1 in direzione Napoli;
percorrere il ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire a Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Napoli.