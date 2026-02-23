D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione sottovia, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Roma/Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud e raggiungere la A1 in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.