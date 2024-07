D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI

Roma, 15 luglio 2024 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione portale segnaletico, dalle 23:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 luglio, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

percorrere il G.R.A., seguire le indicazioni per la A24 Roma-Teramo, o per la D19 Diramazione Roma sud, per poi immettersi sulla A1 verso Napoli;

percorrere il ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire alla stazione di Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa in direzione di Napoli.