D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “su fosso Doria”, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo, o sulla D19 Diramazione Roma sud e raggiungere la A1, in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.