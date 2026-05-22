D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “SS4 Passo Corese”, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud ed entrare in A1 in direzione Napoli;

percorrere il Ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire a Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Napoli.