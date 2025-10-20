D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “su fosso Doria”, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o D19 Diramazione Roma sud e immettersi sulla A1, in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.