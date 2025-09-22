D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI
Roma, 22 settembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.