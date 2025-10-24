D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.