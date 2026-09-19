D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCLO DI SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCLO DI SETTEBAGNI
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, percorrere la SS4 via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.