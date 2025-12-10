D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la SP15a via Tiberina in direzione Roma/G.R.A.