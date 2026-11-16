D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Roma, 16 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.: Settebagni;

in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dalla A1: Fiano Romano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.