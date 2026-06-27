D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Roma, 27 giugno 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma Nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in entrata, in entrambe le direzioni, Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e la A1 Milano-Napoli, e in uscita, da entrambe le provenienze, Roma/G.R.A. e A1.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma/G.R.A.: Settebagni;

in entrata verso A1: Fiano Romano;

in uscita per chi proviene dalla A1: Fiano Romano;

in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.: Settebagni.