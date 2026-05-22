D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma/G.R.A.: Settebagni;
in uscita per chi proviene dalla A1: Fiano Romano.