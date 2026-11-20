D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DI SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DI SETTEBAGNI
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 1:00 alle 5:00 di domenica 22 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande raccordo Anulare).
In alternativa, uscire allo svincolo 8 del G.R.A. SS4 Salaria, in direzione Rieti.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.