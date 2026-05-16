D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 16 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 19 alle 3:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Roma/Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud e raggiungere la A1, in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.