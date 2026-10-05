D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare a Fiano Romano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.