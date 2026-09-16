D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla Diramazione Roma nord (D18), sono state annullate le chiusure della stazione di Castelnuovo di Porto, che erano previste nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.