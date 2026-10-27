D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: ANNULLAMENTO CHIUSURA STANOTTE IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: ANNULLAMENTO CHIUSURA STANOTTE IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE
Roma, 27 ottobre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), del Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 27, alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.