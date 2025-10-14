D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA USCITA FIANO ROMANO
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, è stato aggiornato il programma di chiusura di Fiano Romano.
Il suddetto svincolo sarà chiuso, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il ramo esterno di entrata, per chi proviene dalla rotatoria via Variante Tiberina.
In alternativa si potrà accedere alla stazione percorrendo il ramo esterno di entrata dalla SS4 Dir.