D18 DIRAMAZIONE DI ROMA NORD: CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA IN DIREZIONE ROMA

Roma, 6 maggio 2025 – Alle 8:45 circa, sulla D18 Diramazione di Roma nord, nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e il bivio con il Grande Raccordo Anulare di Roma in direzione Roma, si registrano 6 km di coda, ripercussione di un incidente avvenuto fuori dalle competenze di Autostrade per l’Italia, sul Grande Raccordo Anulare di Roma.



In alternativa, chi dalla A1 nord viaggia verso Roma, può proseguire fino al bivio con la A24 Roma-Teramo, per poi uscire a Roma est e proseguire verso il G.R.A.