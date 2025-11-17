D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI LUGO
Roma, 17 novembre 2025 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna, da Ravenna verso la A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lugo.
Dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione della A14.
Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare a Imola o a Faenza.