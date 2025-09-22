D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI LUGO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI LUGO
Roma, 22 settembre 2025 – Per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna, da Ravenna verso la A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lugo.
Di conseguenza, lo svincolo di Cotignola non sarà raggiungibile in uscita, sempre per chi proviene da Ravenna. Dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione della A14 Bologna-Taranto.