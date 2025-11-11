D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI LUGO E CHIUSURE LUGO E COTIGNOLA
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna, da Ravenna verso la A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lugo.
Dopo l’uscita obbligatoria, rientrare dallo stesso svincolo e proseguire in direzione della A14;
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola o di Bagnacavallo;
-sarà chiusa l’entrata di Cotignola, in entrambe le direzioni, A14 Bologna-Taranto e Ravenna.
In alternativa si consiglia:
verso la A14, entrare alla stazione di Imola o di Faenza, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso Ravenna, entrare allo svincolo di Bagnacavallo.