D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 7 aprile 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna dalla A14 Bologna-Taranto, in direzione di Ravenna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Fornace Zarattini.
Dopo l’uscita obbligatoria a Fornace Zarattini, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio percorso in direzione Ravenna.