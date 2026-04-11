D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 11 aprile 2026 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna, da Ravenna in direzione della A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Fornace Zarattini.
Dopo l’uscita obbligatoria a Fornace Zarattini, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio percorso in direzione della A14 Bologna-Taranto.