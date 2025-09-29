D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI COTIGNOLA
Roma, 29 settembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia di svincolo, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna dalla A14 Bologna-Padova verso Ravenna, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cotignola.
Dopo l’uscita obbligatoria a Cotignola, rientrare allo stesso svincolo per riprendere il proprio itinerario in direzione di Ravenna.