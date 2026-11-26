D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO D14/A14 E RAVENNA IN DIREZIONE RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO D14/A14 E RAVENNA IN DIREZIONE RAVENNA
Roma, 26 novembre 2026 – Poco prima delle ore 20:30, sulla D14 Diramazione per Ravenna è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 e Ravenna in direzione Ravenna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3.
La chiusura anticipa quella per lavori già programmata per le 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Per gli utenti diretti verso la Ravenna, si consiglia di uscire ad Imola o Faenza entrare in D14 a Bagnacavallo verso Ravenna dopo aver percorso la viabilità ordinaria.