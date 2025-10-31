D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: STANOTTE USCITE OBBLIGATORIE SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA IN MODALITA’ ALTERNATA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: STANOTTE USCITE OBBLIGATORIE SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 6:00 di sabato 1 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti, in modalità alternata:
-uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto. Dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione della A14;
-uscita obbligatoria allo svincolo di Cotignola, per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso Ravenna.
Dopo l’uscita obbligatoria a Cotignola, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Ravenna.