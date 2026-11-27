D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO D14/A14 E RAVENNA IN DIREZIONE RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO D14/A14 E RAVENNA IN DIREZIONE RAVENNA
Roma, 27 novembre 2026 – Poco prima delle ore 4:30 sulla D14 Diramazione per Ravenna è stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 e Ravenna in direzione Ravenna dopo la chiusura programmata per lavori anticipata alle 20:30 a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3.