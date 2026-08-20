D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
Roma, 20 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza; di conseguenza, è stata annullata l’ultima notte di chiusura del tratto Lugo-allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso la A14, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 20, alle 5:00 di venerdì 21 agosto.