D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BAGNACAVALLO-LUGO

Roma 22 maggio 2025 – Sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di posa e manutenzione cavi sulla D14 Diramazione per Ravenna; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, in entrambe le direzioni, A14 Bologna-Taranto e Ravenna, che era prevista dalle 23:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio.