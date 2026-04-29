D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 29 aprile 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile.
Di conseguenza, saranno regolarmente aperti i Rami di svincolo che dalla A14 immettono sulla D14, verso Ravenna.