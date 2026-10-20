D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre;
sarà, pertanto, regolarmente accessibile l’area di servizio “Sant’Eufemina est”, situata nel suddetto tratto.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Fornace Zarattini-Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, per lavori di pavimentazione;
di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia est”.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.