D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: PER GARA CICLISTICA CHIUSO PER ALCUNE ORE LO SVINCOLO DI COTIGNOLA. TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER GARA CICLISTICA CHIUSO PER ALCUNE ORE LO SVINCOLO 12 QUARTIERE MAZZINI SS65 DELLA FUTA

Roma, 14 maggio 2026 – In occasione della nona tappa del Giro d’Italia “Cervia-Corno alle Scale”, che si svolgerà domenica 17 maggio, sulla D14 Diramazione per Ravenna e sulla Tangenziale di Bologna, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla D14 Diramazione per Ravenna:

-dalle 11:00 alle 14:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene dalla A1 Bologna-Taranto.

Si precisa che, in considerazione dei provvedimenti sulla viabilità ordinaria, lo svincolo di Cotignola non sarà raggiungibile in entrata verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-dalle 12:00 alle 15:00 e comunque fino al termine del passaggi dei ciclisti, sarà chiuso lo svincolo 12 Quartiere Mazzini SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Si precisa che, in considerazione dei provvedimenti sulla viabilità ordinaria, lo svincolo 12 Quartiere Mazzini SS65 della Futa non sarà raggiungibile in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso o lo svincolo 11 San Vitale.