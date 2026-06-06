D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA E RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA(D14: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara;

-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Ferrara e da Rimini, il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.